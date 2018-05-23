В Азербайджане задержали гражданина Украины Андрея Серба и россиянина Павла Лунина по подозрению в хищении "миллионных сумм" у банков с помощью кибератак.

Об этом сообщает агентство "Тренд" со ссылкой на данные Службы государственной безопасности страны.

"Серб и Лунин арестованы, против них возбуждено два уголовных дела по подозрению в краже и незаконном получении компьютерной информации (ст. 177 и 272 УК Азербайджана)", - говорится в сообщении.

По информации СГБ, в мае 2018 года подозреваемые создали фиктивные компании и открыли на них счета в банках.

Подозреваемые в мошенничестве использовали POS-терминалы (устройства для приема к оплате платежных карт) азербайджанских банков для осуществления киберпреступлений, в результате чего им удалось заполучить миллионы, которые переводились в банки в СНГ. Сейчас счета Серба и Лунина заморожены.

Как сообщала "Страна", во Львове сотрудница банка украла сотни тысяч гривен с депозитов клиентов.

Напомним также, что в Киеве вынесли приговор банковскому вору, который обчистил 22 отделения.