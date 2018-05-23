Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) после проверок подала в суд иски на закрытие 405 объектов, из которых 155 торгово-развлекательных центров, 30 больниц и 220 детских садов из-за несоблюдения мер пожарной безопасности.

Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин на заседании Кабинета министров Украины в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Всего подлежат проверке более 32 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, из которых более 4 тыс. – это ТРЦ, почти 2 тыс. больниц и более 25 тыс. школ и детских садов.

По словам Чечеткина, уже проверено 13 тыс. 360 объектов (41%), из которых 10 тыс. 720 дошкольных и школьных учебных заведений, 500 больниц, 2 тыс.140 ТРЦ и объектов досуга.

Во время проверок выявлено более 167 тыс. нарушений, из которых более 63 тыс. не устранялись в течение длительного времени.

Наихудшая ситуация с выполнением предписаний, по словам руководителя ГосЧС, сложилась в Черновицкой, Волынской, Днепропетровской и Одессой областях, где не выполняется около 60% ранее предписанных мер.

"Всего к руководителям объектов применено 12 тыс. 837 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 405 объектов, из них – 155 ТРЦ, 220 дошкольных и школьных учебных заведений, 30 больниц", - сообщил Чечеткин.

28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в ТРЦ в российском Кемерово тремя днями ранее и поручил Министерству внутренних дел Украины, ГосЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

После этого ГосЧС анонсировала на 30 марта начало масштабных проверок соответствующих объектов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове ГСЧС требует закрыть пять ТРЦ из-за пожарных нарушений.

Также ГосЧС через суд требует закрыть "Детский мир" на Дарнице.