Сбербанк России предпримет четвертую попытку продать украинскую дочку.

Об этом рассказал глава банка Герман Греф, пишет "Интерфакс".

"Украина - это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк. Сейчас будем делать еще и четвертую попытку. Будем надеяться, что на этот раз она будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Белоруссии", - сказал Греф.

Напомним, заместитель председателя правления Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что регулятор не видит потенциальных покупателей банков с российским госкапиталом и считает сворчивание деятельности единственным путем для их выхода из Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Сбербанк России "вольет" в украинскую дочку 8,3 млрд гривен.

Также Нацбанк отказал белорусскому банку "Паритет" в покупке дочки "Сбербанка".