Министерство образования и науки не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за участившихся в последнее время случаев отравления детей неизвестным веществом. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, передают "Українські новини".

"Ничего мы отменять не будем. Четыре случая, которые произошли в разных местах, имеют разные причины. Если в Черкассах до сих пор не установили, какое вещество распылили, похожее и в Николаеве... Конечно, мы будем усиливать меры безопасности, но оснований отменять выпускные нет", - сказал он.

По его словам, в двух случаях причиной отравления детей, скорее всего, стали хулиганские действия школьников, которые применили перцовый газовый баллончик.

По мнению Ковтунца, такие случаи не станут основанием для обысков детей при входе в школу.

Напомним, за последнее время в Украине произошло несколько случаев массовой госпитализации школьников из-за отравления. Инциденты произошли в Черкассах, Новомосковске, Николаеве и Харькове.

Ранее "Страна" писала о том, что после отравление детей в Харькове мэр Кернес распорядился взять под охрану все школы города.

Также мы сообщали, что после отравления газом в Харькове и Николаеве все пострадавшие дети выписаны из больниц.