После отставки знаменитого тренера Арсена Венгера, его преемником на посту главного тренера "канониров" станет испанский специалист Унаи Эмери.

46-летний Унаи Эмери провел переговоры в Лондоне с руководством Арсенала, и буквально покорил их своими планами по реформе команды. Особенное впечателение на боссов "канониров" произвело впечателение, что Эмери может добиваться результата при относительно ограниченном финансировании.

Как передает английская газета Daily Mail Арсенал планировал подписать контракт с Унаи Эмери в ближайшие 72 часа. Но это произошло даже быстрее. Сегодня, 23 мая, в 11.00 официальный сайт канониров объявил о новом тренер. "Добро пожаловать, Унаи", - говорится в официальном сообщении клуба.

Фото: arsenal.com

Контракт будет подписан сроком на три года, зарплата испанского тренера составит пять миллионов фунтов в год.

Унаи Эмери тренировал последние два года ПСЖ, в который перебрался и звездный Неймар. До этого он работал с Валенсией, Спартаком и Севильей.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры начали принимать ставки на сменщика Арсена Венгера.