Супруга бывшего президента США Мишель Обама поздравила выпускников этого года с успешным окончанием учебы. Она призналась, что в университете ей бывало тяжело и разместила свою старую фотографию на странице в Instagram.

"Это я в Принстоне в начале 1980-х. Я знаю, что быть студентом колледжа нового поколения бывает страшно, потому что мне было страшно. Я была темнокожей из рабочего класса в Чикаго, в то время как большинство студентов Принстона были белыми и из обеспеченных семей. До этого я никогда не выделялась в классе цветом своей кожи. Но я нашла хороших друзей и наставников, которые вселили мне уверенность. Обучение в колледже - тяжелая работа. Но каждый день я встречаю людей, чью жизнь изменило образование, так же, как и мою. Мой совет студентам - ничего не бойтесь! Поздравляю с выпускным 2018 года!" - написала Мишель.

Фото: michelleobama/Instagram

Как сообщала "Страна", Мишель Обама планирует выпустить свои мемуары в этом году.

Ранее Мишель Обама призналась, что было в "голубом" подарке от Мелании Трамп.



