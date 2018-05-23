Утром в среду, 23 мая, в Николаеве на участке улицы Потемкинской между Малой Морской и Московской, рухнули сразу шесть электроопор. Об этом сообщает местное издание Novosti-n.

По словам очевидцев, началось все с того, что рядом с многоэтажным домом упало дерево, повалив опору контактной сети трамваев. Она потянула за собой провода, которые пролегали на этом участке, и поваленными оказались еще пять столбов.

Фото: novosti-n.org

"В комнате услышал шум, вышел на улицу, увидел, как упала ветка и все столбы, как домино завалились", - рассказал изданию местный житель.

Один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской улице. К счастью, при этом не пострадали люди. На месте инцидента работают полицейские.

Ранее "Страна" писала о том, что в Никополе автомобиль снес электроопору и повис на заборе, обесточив целый район.

Также мы сообщали, что украинцу, который пилил электроопору между Судаком и Новым Светом, дали 8 лет колонии.