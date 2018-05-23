Во Львовской области, в городе Городок, 31-летний мужчина сжег два украинских флага.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

"В Городоцкое отделение полиции 22 мая поступило сообщение о том, что около 22:20 неизвестный мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий", - рассказали правоохранители.

Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие злоумышленника к совершению правонарушения.

Ранее "Страна" сообщала, что львовские депутаты разрешили официально использовать флаг ОУН.

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