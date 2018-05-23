Фронтмен группы Ленинград поделился яркими воспоминаниями из своей жизни. Он рассказал о том, как однажды в алкогольном бреду увидел чертей. Видео документального фильма "Сергей Шнуров. Экспонат" размещено на YouTube-канале Red Square Group.

"Было один раз. (Видел) таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей", - отметил музыкант.

Он также усомнился, что находился в состоянии белой горячки, поскольку помнил все происходящее.

"Я прекрасно это помню, а белая горячка - беспамятство. Если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация", - добавил артист.

При этом Шнуров отметил, что ни одной песни не написал, находясь в алкогольном опьянении.

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Как сообщала "Страна", Глюкоза громко пела и метко стреляла в новом музыкальном видео "Ленинграда" 18 +.

Напомним также, что Ленинград выпустил первый альбом за четыре года.