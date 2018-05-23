На железнодорожном перегоне Дубляны-Самборские – Дрогобыч 22 мая задержали на несколько часов движение трех электропоездов из-за кражи провода.

Об этом сообщает Zaxid.net.



Как заявил дежурный львовской дирекции железной дороги, в 06:05 на железнодорожном перегоне Дубляны-Самборские - Дрогобыч поломались два токоприемника в электропоезде № 6132 сообщением Самбор - Стрый.

Из-за этого поезд №6132 сообщением Самбор - Стрый опоздал более чем на 3 часа, задержка поезда №50 сообщением Киев - Трускавец составила 4 часа 38 минут, поезда №6131 сообщением Стрый - Самбор - 4 часа 11 минут.

Как выяснилось, поломка возникла из-за обрыва и провисания контактного провода.

"В ходе осмотра места происшествия бригадой ЭЧК-24 обнаружена кража 700 м провода контактной сети", - сообщил департамент по гражданской защите Львовской областной госадминистрации.

Для пропуска поездов использовали маневровые тепловозы.

Движение поездов после проведения ремонтных работ было восстановлено в 18:15.

Ранее "Страна" сообщала, что вандалы повредили сидения в первом же рейсе электрички Львов - Здолбунов.

Также под Львовом 16-летний парень погиб под электропоездом.