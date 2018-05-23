Шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (Авичи, настоящее имя Тим Берглинг), который внезапно умер на 29-м году жизни после номинации на Billboard Music Award, похоронят более чем через месяц после смерти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя покойного.

"Семья Берглинг подтвердила, что похороны будут приватными, приглашены только самые близкие", - заявил он.

Напомним, автор хита Wake Me Up был найден мертвым в доме на территории отельного комплекса в Омане 20 апреля.

Официальные причины смерти Avicii не раскрываются, однако в СМИ появлялась информация о том, что музыкант совершил самоубийство и скончался от кровопотери, а родные в открытом письме признались, что он "больше не мог продолжать".

В 2016 году Avicii заявил о прекращении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем, но продолжал записывать музыку и был номинирован на премию Billboard в этом году.

Как сообщала "Страна", известный диджей Роберт Майлз скончался после долгой болезни.