Пострадавшие во время массовых отравлений харьковские и николаевские школьники уже выписаны из больниц. Их здоровью ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Четверо пострадавших из Николаева остаются в больнице по желанию родителей - для обследования по поводу сопутствующих заболеваний.

"Эти заболевания никоим образом не связаны с распылением неизвестного вещества", - уточняют в Минздраве.

Как сообщала "Страна", 22 мая в школе №3 города Харькова произошло распыление неустановленного вещества. По данным Минздрава, пострадали 38 детей, из которых 27 были госпитализированы.

Аналогичный случай произошел в Николаеве, когда из школы №6 было эвакуировано 400 учеников, 41 ребенок пострадал, 40 госпитализировали. Напомним, отравление десятков детей в школе Николаева назвали хулиганством.