Вчера, 22 мая, в Запорожской области из-за столкновения на автотрассе Харьков - Симферополь загорелись грузовик Mercedes и автомобиль Mazda, водитель легковушки погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели получили сообщение, что рядом с селом Раздол в Михайловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, около 18:30.

Фото: dsns.gov.ua

"На месте происшествия спасатели установили, что автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Mercedes, в результате чего произошло возгорание обоих автомобилей и погиб водитель легковушки", - заявили в ведомстве.

Фото: dsns.gov.ua

Пожарные ликвидировали возгорание и вытащили тело мужчины из поврежденной машины и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье пьяный на Lexus GX 470 спровоцировал массовое ДТП в центре города.

Также под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва.