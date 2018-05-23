Под Запорожьем после столкновения вспыхнули грузовик и легковушка, один человек погиб. Фото
Вчера, 22 мая, в Запорожской области из-за столкновения на автотрассе Харьков - Симферополь загорелись грузовик Mercedes и автомобиль Mazda, водитель легковушки погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Фото: dsns.gov.ua
Спасатели получили сообщение, что рядом с селом Раздол в Михайловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, около 18:30.
Фото: dsns.gov.ua
"На месте происшествия спасатели установили, что автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Mercedes, в результате чего произошло возгорание обоих автомобилей и погиб водитель легковушки", - заявили в ведомстве.
Фото: dsns.gov.ua
Пожарные ликвидировали возгорание и вытащили тело мужчины из поврежденной машины и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
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