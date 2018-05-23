Сегодня утром 23 мая, возле Бессарабской площади, жители города заметили, как сдулся один из мячей, установленных к финалу Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Информатор

Надувная конструкция повисла на фиксирующих канатах.

Фото: kiev.informator.ua

Пока что неизвестно, почему мяч начал сдуваться. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе. А может быть виной всему плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух. 

Финал ЛЧ пройдет в столице 26 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы фото документов, по которым можно бесплатно ездить в метро Киева неделю до финала Лиги чемпионов.

Также Рада ввела штраф за продажу "с рук" билетов на финал Лиги чемпионов.

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