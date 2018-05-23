В центре Киева сдулся мяч к финалу Лиги чемпионов. Фото
Сегодня утром 23 мая, возле Бессарабской площади, жители города заметили, как сдулся один из мячей, установленных к финалу Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Информатор.
Надувная конструкция повисла на фиксирующих канатах.
Фото: kiev.informator.ua
Пока что неизвестно, почему мяч начал сдуваться. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе. А может быть виной всему плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух.
Финал ЛЧ пройдет в столице 26 мая.
Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы фото документов, по которым можно бесплатно ездить в метро Киева неделю до финала Лиги чемпионов.
Также Рада ввела штраф за продажу "с рук" билетов на финал Лиги чемпионов.