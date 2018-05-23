В Голосеевском районе Киева произошло дорожно транспортное происшествие, в результате которого Daewoo Lanos въехал в строительный котлован посреди дороги. От падения в яму автомобиль спасла металлическая конструкция. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около часа ночи возле автомойки "Нептун" на улице Каземира Малевича, 24. По словам пассажира авто Алексея, никто не пострадал, а машина попала в ДТП случайно. "Оно само как-то получилось", - добавил он.

Подробнее мужчина рассказывать отказался.

Водителя на месте не оказалось, его увезли в отделение полиции.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на площади Победы произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции. Столкнулись Renault и полицейская Toyota.

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