Вчера, 22 мая, около 18.00, на столичном Печерске возле бизнес-центра "Сенатор", внимание прохожих привлекло скопление полиции со служебными собаками, с помощью которых обследовали припаркованный на тротуаре джип "Infiniti".

Из-под днища автомобиля полицейские изьяли какой-то предмет и поместили его в металлическую емкость, прикрыв сверху бронежилетом. Прохожие обходили оцепленный участок по противоположной части тротуара, так как боялись взрыва - со стороны это выглядело как будто обезвреживают взрывное устройство, заложенное под днище джипа.

Как выяснила позже "Страна" из собственных источников в МВД, на спецлинию "102" вчера во второй половине дня обратился некий гражданин Украины восточного происхождения по имени Реза и заявил, что во время технического обслуживания его автомобиля на СТО был обнаружен неизвестный предмет, прикрепленный к днищу его "Infiniti" с помощью скотча.

На свой страх и риск он перегнал автомобиль к Печерскому управлению полиции. На место ЧП были вызваны взрывотехники, так как предполагалось, что это может быть взрывное устройство. Однако при детальном исследовании выяснилось, что это GPS-трекер, с помощью которого происходило отслеживание передвижений автомобиля заявителя.

Вероятно, кто-то из его оппонентов решил установить за ним слежку. Так как есть основания полагать, что возможно хозяину может угрожать опасность, этим уголовным производством, (заведенным пока по факту незаконного использования технических средств сбора информации ч.1 ст.359 УК Украины), заинтересовались в СБУ.

Вероятно заявителю, который по некоторым данным имеет иранские корни и занимается в Украине бизнесом, потребуется охрана. Ведь пока не установлены мотивы и организаторы незаконной слежки.

Стоит напомнить что в июле 2016 года на Печерской площади был расстрелян директор стоматологической клиники Иван Панасюк. А перед убийством, в мае 2016 года под днищем его джипа, также как и в этой ситуации, был обнаружен GPS-трекер. Убийцы были задержаны и сейчас продолжается судебный процесс над ними.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина обнаружил в своем авто двух спящих пьяниц.

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