После решения Великобритании выйти из Европейского союза (ЕС) каждое домохозяйство потеряло порядка £900 (€1000).

Об этом во вторник заявил глава Банка Англии Марк Карни, пишет газета The Guardian.

"Реальные доходы домохозяйств на £900 ниже прогнозов, сделанных в мае 2016 года, что представляет собой большую сумму денег", - казал он.

Карни также отметил, что объем ВВП после Brexit оказался на 2% меньше прогнозируемого до референдума.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что переходный период Brexit может затянуться на несколько лет.

Также палата лордов Британии проголосовала против отмены после Brexit Хартии ЕС об основных правах.