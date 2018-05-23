Сегодня, 23 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Верховную Раду на переговоры по законопроекту о Высшем Антикоррупционном суде. Об этом сообщает УНН.

По словам источника, переговоры касаются права вето для международного совета экспертов.

"Гройсман приезжал в парламент, чтобы уговорить парламентариев согласиться на требования МВФ относительно Антикоррупционного суда, то есть права вето для международных экспертов. Он аргументировал это тем, что без денег МВФ Украина просто не сможет дальше держаться "на плаву". Цена вопроса 1 миллиард долларов - без них можно готовиться чуть ли не к дефолту", - сообщил источник.

Он также добавил, что среди требований МВФ является то, что кандидаты на судей Антикоррупционного суда должны быть полностью независимыми от украинской власти.

"Среди депутатов есть серьезные опасения, что после начала работы такого, полностью независимого суда, количество "заключенных" за коррупцию будет очень большим", - резюмировал источник.

Как сообщала "Страна", у Верховной Рады есть все шансы на этой неделе принять закон про Антикоррупционный суд. Такую позицию занимает президент и большинство депутатов парламента, написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Напомним, комитет Рады с опозданием начал рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед закрытием вечернего заседания парламента 22 мая отметил, что по-прежнему не согласована норма законопроекта относительно права вето Совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.