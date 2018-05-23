В Днепре на улице Березановской выявлен огромный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы", - говорится в сообщении.

Боеприпасы были незаконно вывезены из района проведения операции Объединенных сил.

Обнаруженный арсенал боеприпасов направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

В рамках открытого уголовного производства будут устанавливаться лица, которые наладили канал поставки оружия с востока страны.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, "Страна" узнала детали инцидента с атошником на Ивано-Франковщине. 25-летний сержант ВСУ Алексей Шаталинский, который приехал в отпуск к своей жене, подорвал осколочную гранату Ф-1 у сельского кафе и серьезно ранил девять человек. ЧП произошло в воскресенье, 20 мая, вечером.

Как сообщала "Страна", после взрыва под Ивано-Франковском, Полторак распорядился усилить контроль за вывозом оружия из зоны ООС.