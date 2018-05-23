В Украине с 1 июня при перемещении животных за пределы страны во внимание будут браться только ветеринарно-санитарные паспорта установленного образца.

Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.

"К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных с ветеринарно-санитарным паспортом", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбы ссылаются на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979.

Им были внесены изменения в правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, например в части определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних кошек и собак.

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:

1) клинический осмотр животного;

2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

Как отмечается, выдача ветеринарного паспорта на животное предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине". Услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления составляет 51 грн. 29 коп.

Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы.

Как отмечается, право предоставления данной государственной услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины, в частности государственные больницы ветеринарной медицины (района, города, области).

Основания для отказа в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта определены ч. 7 ст. 32 Закона Украины "О ветеринарной медицине" и предусматривают:

1) несоблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных законодательством; осложнения эпизоотической ситуации на соответствующей территории, мощности (объекте);

2) невозможность непосредственного осмотра объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

3) отсутствие документального подтверждения эпизоотического благополучия местности происхождения и ветеринарно-санитарного состояния объектов; отсутствие необходимой ветеринарной обработки животных, их карантин, соответствующих исследований и / или экспертного заключения.

Образец ветеринарного паспорта размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что названы три главных правила перевозки животных за границу Украины.

Также 100 дней безвиза с ЕС. Украинцам отказали 61 раз, в том числе за попытку проезда с животными.