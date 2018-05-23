Силовики задержали группу военных, которые в течение двух лет распространяли наркотические средства и психотропные вещества среди курсантов военного вуза Харькова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Досудебным расследованием установлено, что задержанные приобретали психотропные вещества и наркотические средства с использованием интернет-ресурсов, фасовали и в дальнейшем реализовывали покупателям. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задокументировали преступную деятельность злоумышленников", - заявили в полиции.

Установлены около 10 человек - курсантов вуза, которые покупали наркотики для личного употребления.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков, во время которых у одного из военнослужащих изъяты наркотические средства и оборудование, приспособленное для употребления психотропных веществ. Кроме этого изъяты черновые записи по учету приобретенных и сбытых наркотиков, а также полученных от сбыта денежных средств.

Организатору наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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