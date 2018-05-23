В сервисе Instagram появилась новая функция, которая позволяет скрыть в ленте публикации надоедливого пользователя, при этом отписываться от той или иной страницы необязательно. Об этом сообщается на сайте компании.

В Instagram подчеркнули, что владелец страницы, которую пользователь предпочел "игнорировать", никаких уведомлений не получит.

Кроме того, пользователь все еще может видеть публикации в профиле "игнорируемого" пользователя и получать уведомления при упоминании.

В меню сервиса можно будет выбрать, блокировать только публикации аккаунта или же и публикации, и истории.

Ранее "Страна" сообщала, что Instagram запустил платежи внутри приложения. Сейчас идет тестирование на ресторанах и салонах, где можно заказать столик или оплатить услугу не выходя из приложения.

Как сообщала "Страна", в Instagram теперь можно совершать совместные звонки с видео.