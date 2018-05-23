В Тернополе, вчера вечером 22 мая, группа молодых людей с битами напала на лагерь ромов. Об этом сообщает "20 минут" со ссылкой на очевидцев.

"На Микулинецкой у сервисного центра Toyota задерживают ребят, которые разбомбили цыганский табор. Там 12 патрульных авто", - сказано в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции Тернополя подтвердили информацию о задержании злоумышленников.

Всего правоохранители задержали 12 человек, которые хотели разогнать табор ромов. Устанавливается причастность всех задержанных к правонарушению.

Как сообщала "Страна", глава МВД Арсен Аваков заявил, что нападавшим на лагерь ромов объявлены подозрения.

Напомним также, что националисты напали на табор ромов на Лысой горе в Киеве. Они уже неоднократно отмечались различными провокационными акциями, о которых отчитываются в соцсетях, размещая многочисленные фото и видео.