Киевляне зарегистрировали петицию с требованием установления бесплатного проезда в общественном транспорте столицы.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета 23 мая.

Так, киевляне предлагают вместо того, чтобы повышать стоимость проезда общественным транспортом столицы, сделать его использование полностью бесплатным.

"Ввести бесплатный проезд в коммунальном транспорте г. Киева по примеру Таллинна, где в 2017 году муниципалитет ввел бесплатный проезд для жителей города", - пишет автор петиции.

Отметим, этот вопрос актуален не только для Эстонии, но и для других стран Европы. В частности он также стоит на повестке дня в Германии - там пилотный проект по введению бесплатного общественного транспорта планируется начать в 5 городах.

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. Она составит от 6,3 гривен - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку.

Ранее "Страна" сообщала, что подорожание проезда в Киеве. У Кличко опубликовали расчет цен на билеты.

Также киевляне требуют отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы.