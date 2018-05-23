Ольга Токарчук, польская писательница с украинскими корнями, стала обладателем международной Букеровской премии-2018 за роман "Полеты".

Об этом сообщает ТАСС.

"Роман Flights ("Полеты") Ольги Токарчук, переведенный Дженнифер Крофт и опубликованный издательством Fitzcarraldo Editions, вчера, 22 мая, был объявлен победителем Международной Букеровской премии 2018 года. Премия в 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), которая по достоинству оценивает лучшие из переведенных произведений художественной литературы, будет поделена пополам между автором и переводчиком", - заявили в оргкомитете премии.

"Полеты" - это "роман из сопряженных фрагментов, начиная с XVII века до сегодняшнего времени, которые связаны темами путешествий и человеческой анатомии", а сама книга представляет собой череду "рассуждений о приездах, отбытиях и непостоянстве", отмечается в сообщении оргкомитета премии.

Книга Токарчук - серия новелл о людях из разных стран, которых сама писательница назвала "современными кочевниками".

В шорт-лист премии также входили книги корейской писательницы Хан Кан, а также представителя Венгрии Ласло Краснахоркаи.

Токарчук родилась в Польше в семье выходцев из Украины. Ее первой книгой был сборник стихов, изданный в 1989 году. С тех пор Токарчук выпустила еще восемь романов и два сборника коротких рассказов.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой c 1968 года англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается раз в два года зарубежным писателям.

Ранее "Страна" сообщала, что в число финалистов Букеровской премии вошла польская писательница с украинскими корнями.

Также Букеровскую премию получил американец за роман о Линкольне.