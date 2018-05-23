В Донецкой области в Мирнограде (бывший Димитров) 54-летняя женщина на своем дачном участке нашла пакет, который взорвался у нее в руках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с мужем занимались хозяйственными работами на своем дачном участке по улице Южной. Женщина нашла неизвестный пакет и решила ознакомиться с его содержимым. Она попыталась поднять этот пакет, как вдруг раздался взрыв. В результате женщина получила ранения, а ее мужа отбросило взрывной волной", - рассказали в полиции.

Фото: police.dn.ua

В настоящее время пострадавшая находится в местной больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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