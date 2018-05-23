Ко всем скандалам, которые сопровождают киевский финал Лиги Чемпионов, добавилась еще и угроза теракта. О ней написали западные медиа со ссылкой на закрытый telegram-чат ИГИЛ.

Игиловцы предупредили об атаке на фанатов "Реала" и "Ливерпуля", которые соберутся в Киеве 26 мая на финальном поединке их команд.

У Испании и Британии давняя вражда с ИГИЛ. Исламисты не раз устраивали теракты на территории этих стран. А фанатов того же "Реала" в Ираке игиловцы физически уничтожали десятками.

Несмотря на это украинские спецслужбы пока никак не комментируют заявления западной прессы - хотя угрожающей информации уже несколько дней. И еще меньше времени осталось до главного футбольного события этой весны, которое состоится в самом центре Киева.

"Стана" разбиралась, что известно о террористической угрозе перед финалом Лиги Чемпионов.

"Мы будем там. ИГИЛ"

В своей статье от 19 мая британский таблоид The Sun обнародовал угрозы ИГИЛ провести теракт в Киеве.

По данным издания, в закрытых чатах мессенджера Telegram террористы разместили несколько постеров, которые намекают на угрозу совершить акцию в украинской столице.

На первом изображен игиловец, который стоит на фоне стадиона "Олимпийский". Картинку сопровождает текст: "Скоро в Киеве. Лига чемпионов. Исламское государство в Киеве".

После нескольких похожих плакатов, издание приводит еще один - где упоминается наряду с Киевом и Чемпионат мира по футболу, который скоро начинается в России.

"Лига чемпионов и Чемпионат мира в России. Мы будет там. Исламское государство", - гласят надписи на постере.

Кроме картинок террористы, по заверениям таблоида, конкретизировали, как именно собираются совершить теракты.

"Они призывают одиноких волков - террористов совершать ножевые атаки и автомобильные тараны в украинской столице, где проходит финал между нынешним чемпионом - "Реалом" и пятикратным победителем - "Ливерпулем"", - пишет The Sun.

При этом издание со ссылкой на экспертов говорит, что вероятные кровавые события в Киеве могут быть репетицией, "разминкой" перед куда более масштабными терактами на чемпионате мира в России, который продлится с 14 июня по 15 июля.

"Гавань беглых джихадистов"

Угрозу для Украины бранское СМИ оценивает как высокую. Оно называет нашу территорию "гаванью для сотен беглых джихадистов".

"Это около 500 в основном российских экс-бойцов ИГИЛ, которые бежали с передовой в Ираке и Сирии и скрываются от спецлужб России. Экстремисты с промытыми мозгами используют прорехи в границе, чтобы проскользнуть в Украину", - пишет The Sun.

Издание повторяет информацию, которую уже давно озвучивали западные СМИ. "Страна" уже рассказывала о сюжете Sky News, в котором говорится, что беглые исламисты коррупционным путем получают украинский паспорт, который с легкостью позволяет им оформлять биометрический аналог и выезжать без виз в сотни стран мира.

Стоит украинский паспорт две тысячи долларов - вполне подъемная сумма для функционеров ИГИЛ. Таким образом, человеческий материал для совершения терактов на территории Украины у джихадистов есть, считает издание. Поскольку это в основном выходцы из Чечни и Дагестана, они говорят по-русски, как и большинство населения Украины, и хорошо ориентируются в украинской обстановке.

Молчание украинских спецслужб

Несмотря на то, что угрожающая информация была опубликована на Западе четыре дня назад, украинские силовики пока не реагируют на нее. Возможно, их смущает, что источник публикации - таблоид, который считается "желтой прессой".

Однако, учитывая, что спецслужбы обычно проверяют даже анонимные предупреждения по телефону (например, о минировании), то не реагировать на открытое предупреждение со страниц крупной мировой прессы - как минимум странно.

Впрочем, полиция неустанно говорит о том, что будет охранять центр Киева 26 мая в усиленном режиме - вероятно, это включает в себя и контр-террористические мероприятия.

Охранять центр Киева будут 12 тысяч правоохранителей, пообещал вчера замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, фанаты "Реала" и "Ливерпуля" (основная мишень для ИГИЛ - ред.) будут передвигаться по центру столице в сопровождении полиции. По крайней мере - на основных своих маршрутах следования в районе стадиона.

В соцсетях уже заявили, что Украине надо поменьше комментировать вопросы Ближнего Востока, чем в последнее время занялись в Киеве - особенно, после обстрела Сирии американской коалицией.

А вот журналист Денис Гороховский считает, что терактом в Киеве уже никого не удивишь - город привык к взрывам и перестрелкам:

"ИГИЛ не понимают кому они угрожают терактом. Взрывом или очередной перестрелкой в центре Киева уже давно никого не удивишь. А если пострадает кто-то из политиков/чиновников, то они еще и на выборах свои 5-7% получить смогут".

Журналист "Страны" Валерия Ивашкина обращает внимание на недостаточно суровые, по ее мнению, меры безопасности в Киеве накануне финала ЛЧ.

"В Киеве будет куча европейцев, которых эти бородатые парни регулярно отправляют в мир иной, а меры безопасности при этом менее суровые.

Они умеют переезжать толпу на огромных машинах, подрывать и тыкать ножиком направо и налево. Не хочу нагнетать, но, надеюсь, вы найдёте, чем заняться в эти дни, кроме как гулять по Киеву в местах скопления людей.

На правоохранительную систему надеяться не стоит. Пускай лучше она нас удивит, чем вновь разочарует", - пишет она в Facebook.