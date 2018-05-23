Украинские дипломаты будут получать приглашения от Содружества независимых государств (СНГ) на заседания и другие мероприятия содружества до тех пор, пока выход Украины из организации не будет оформлен официально.

Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передают "Известия".

От отметил, что отзыв украинского представительства и пересмотр соглашений еще не значит, что принято решение о полном выходе страны из Содружества.

"Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества Независимых Государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало", - заявил Лебедев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Также он заявил, что Украина пересмотрит заключенные в рамках содружества международные договоры и выйдет из тех, что не соответствуют национальным интересам. Ряд договоров уже был пересмотрен СНБО, и Порошенко подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение.

Ранее "Страна" сообщала, что на четвертый год агрессии импорт из России в Украину вырос на треть.

Также Украина существенно нарастила торговый оборот с Россией в 2017 году.