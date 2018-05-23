Сегодня, 23 мая на всей территории Украины резко потеплеет, но в ряде регионов обещают дожди и грозы. Сухо будет в центре, на севере и в ряде южных регионов.

Об этом сообщает Укргидромецентр.

Ночная температура в разных областях составит от +10 до +15 градусов. Днем ожидается минимум +23 и максимум +28. Жарче всего - на востоке и юге.

Ветер по всей территории Украины - юго-восточный, его скорость около 3-8 метров в секунду.

В западных областях, как и во вторник, ожидаются дожди. При этом температура вырастет на несколько градусов: до +10…+12 ночью и +23…+27 днем (на Закарпатье должно быть еще теплее).

На севере ясно и сухо. Ночная температура - в пределах +9…+12, днем должно потеплеть до +24…+26.

В центральных регионах погода будет отличаться. К примеру, в Днепропетровской области - дождь на фоне жары в +26…+28 градусов. В остальных регионах сухо, температура ночью +11…+13, днем +24…+24.

В южных областях, кроме Херсонской, должно быть сухо. Ночью синоптики обещают +13…+15, днем до +27…+28.

В восточных регионах дождливо и жарко. Ночью от +12 до +16, днем от +25 до +28 градусов. Самая теплая погода - в Донецком регионе.

Погода в Киеве 23 мая должна быть сухой. В ночное время температура немного поднимется, до +12…+14. Днем обещают +25…+27.

Синоптики утверждают, что за 130 лет наблюдений самая высокая температура 23 мая была в 2007 году: +32,2 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала фото антициклона Свен, который изменит погоду в Украине.

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