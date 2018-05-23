В среду 23 мая, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошла страшная авария, в которой погибло шесть человек.

Трагедия разыгралась около 07.00 вблизи села Чучманы Бугского района. На трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщает УНН.

Фото: unn.com.ua

По предварительной информации, в результате ДТП погибли шесть человек. На месте ЧП работает полиция. Причины трагедии устанавливаются. В полиции заявили, что подробности автокатастрофы будут сообщены дополнительно.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что врезультате масштабного ДТП в Каменском пострадали дюжина взрослых и один ребенок.

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