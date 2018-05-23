Администрация США продолжает готовить историческую встречу Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном несмотря на угрозы Пхеньяна отменить саммит.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает The Hill.

"Мы продолжаем подготовку вместе с командой Белого дома. Если саммит состоится 12 июня, как и планируется, то мы полностью готовы", - сказал Помпео.

"Мы привержены процессу денуклеаризации и создания условий, при которых Северная Корея больше не будет угрожать миру" - добавил госсекретарь США.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп опасается, что долгожданная встреча с лидером КНДР может быть перенесена.

Также мы рассказывали, что президент США Трамп выходит в Twitter из незащищенного смартфона, что создает проблемы для спецслужб.