В Николаеве силовики ликвидировали подпольный завод, где массово производили контрафактный алкоголь. Силовики изъяли у дельцов почти 20 тонн суррогата.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"В ходе обысков складских помещений, используемых для изготовления и сбыта контрафакта, изъято сырье в виде спиртосодержащей жидкости общим объемом около 20 тонн, оборудование, пластиковая тара", - уточнили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

Правоохранители установили, что организаторами производства были местные жители.

"Указанные лица сбывали незаконно изготовленную продукцию другим лицам для дальнейшей реализации контрафактной алкогольной продукции, в том числе на территории Киева", - заявили в прокуратуре.

Также в надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию.

Досудебное расследование уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины, продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Борисполе шесть человек насмерть отравились поддельной водкой, еще один в больнице.

Также мы рассказывали, что в Борисполе сбежал из больницы единственный выживший из семи отравившихся суррогатом.