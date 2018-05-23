В среду, 23 мая, с утра и до обеда будет частично ограничено движение автомобильного транспорта по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

"23 мая с 08:00 до 13:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта во второй и третьей полосах движения в направлении жилого массива Троещина", - уточнили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Фото: facebook.com/kievavtodor

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