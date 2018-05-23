В ночь на среду, 23 мая, в Днепре произошла крупная авария на магистральном трубопроводе, которая оставила без воды индустриальный город.

О чрезвычайном происшествии сообщил в своем Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов",- написал Михаил Лысенко.

Фото: facebook.com

Как отмечают жители Днепра в соцсетях воды нет на жилмассивах Победа, Солнечный, Парус и в центре города. По предварительным данным без воды остались около 300 000 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре трехлетняя девочка выпала с балкона пятого этажа, пока ее мама подметала возле подъезда.

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