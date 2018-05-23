В среду, 23 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, когда регулятор уставнавливал официальные курсы валют, доллар подешевел на 1 копейку, а евро и рубль прибавили в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел до 26,07 гривен.

Евро поднялся на семь копеек до 30,74 гривен.

Российский рубль тоже вырос в цене до 0,426.

Напомним, что НБУ опустил курс доллара, но вскоре он может подняться на выплатах НДС. Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на 2,5 копейки: к вечеру 17 мая он закрепился на межбанке в рамках 26,1650-26,1750 грн.

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