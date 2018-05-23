Скандал с секс-домогательствами в США не думает стихать и из богемной голливудской тусовки распространяется на другие сферы.

Десять женщин, которые работают в сети McDonald's в Детройте, Чикаго, Лос-Анджелесе и шести других городах США, подали жалобы на сексуальные домогательства в компании.

Об этом сообщает Reuters.

Работницы американского общепита утверждают, что сотрудники или руководители компании щипали их, непристойно шутили и раздевались перед ними.

В то же время пресс-секретарь McDonald's Терри Хики заявила, что компания проводит политику, запрещающую сексуальные домогательства на рабочих местах.

Напомним, что в США знаменитого певца, обладателя трех Грэмми, обвинили в секс-домогательствах.

Также мы рассказывали, что жена продюсера Вайнштейна заявила, что ничего не знала о его домогательствах к актрисам.