После завершения сезона в европейских чемпионатах в УЕФА назвали клубы, которые напрямую вышли в групповой турнир Лиги чемпионов - 2018/2019. Среди сильнейших команд Европы и наш донецкий "Шахтер".

Список команд, вышедших в групповой турнир Лиги чемпионов следующего сезона

Испания: "Барселона"*, "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

Германия: "Бавария"*, "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Боруссия" Дортмунд

Англия: "Манчестер Сити"*, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"

Италия: "Ювентус"*, "Наполи", "Рома", "Интер"

Франция: "Пари Сен-Жермен"*, "Монако", "Лион"

Россия: "Локомотив"*, ЦСКА

Португалия: "Порту"

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Брюгге"

Турция: "Галатасарай"

Чехия: "Виктория".

Примечание: команды отмеченные * окажутся в первой корзине.

Напомним, что в августе 2016 года был утвержден формат Лиги чемпионов на сезоны 2018/19, 2019/20 и 2020/21. По четыре лучших клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом будут выходить напрямую в групповой этап турнира. В следующем сезоне от этого выиграют клубы из Испании, Германии, Англии и Италии, передает официальный сайт УЕФА.



Победитель Лиги Европы УЕФА гарантированно получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Прежде он попадал как минимум в раунд плей-офф.

Поскольку "Атлетико" обеспечил себе место в групповой стадии Лиги чемпионов благодаря второму месту в "примере", то одна прямая путевка отходит пятой по рейтингу ассоциации (Франции).

Действующий победитель Лиги чемпионов также получит прямую путевку в основную сетку. Однако, поскольку "Реал" и "Ливерпуль" уже обеспечили себе попадание в групповой этап благодаря соответствующим местам в национальных первенствах, эта путевка отходит 11-й по рейтингу ассоциации (Чехии).

Оставшиеся шесть участников группового этапа определятся по итогам квалификации.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры определились, какой клуб победит в киевском финале Лиги чемпионов