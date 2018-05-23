Президент ввел в действие Указ о выходе Украины из международных договоров СНГ
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал Указ №139/2018 об отказе Украины от ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ, и выходе из них. Список конкретных соглашений, которые разрывает Украина, идет под грифом - "для служебного использования".
Указ опубликован на официальном сайте президента.
Указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств". Это решение СНБО было принято еще 2 мая.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть со вторника 22 мая.
Контролировать выполнение Указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что выход Украины из СНГ не сделает ее ближе к ЕС.