Президент Украины Петр Порошенко обнародовал Указ №139/2018 об отказе Украины от ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ, и выходе из них. Список конкретных соглашений, которые разрывает Украина, идет под грифом - "для служебного использования".

Указ опубликован на официальном сайте президента.

Указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств". Это решение СНБО было принято еще 2 мая.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть со вторника 22 мая.

Контролировать выполнение Указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что выход Украины из СНГ не сделает ее ближе к ЕС.