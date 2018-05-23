После массового отравления детей в Харькове, мэр Геннадий Кернес распорядился взять под охрану все школы города. Он объяснил решение властей реальной угрозой для детей и назвал причины громкого инцидента.

Об этом мэр написал в Facebook.

"На данный момент в ОДКБ №1 остаются двенадцать детей, из числа 35 госпитализированных сразу после распыления газа. Остальные отпущены домой. Уверен, что и эти 12 скоро окажутся в кругу семьи.

В связи с распылением газа в школе №3 - должен сказать следующее.

С 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все.

Второе. В городе начнется реализация проекта "Безопасная школа", цель которого - установка видео-наблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова. До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой произошло ЧП. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видео-наблюдения. В последующие годы - все без исключения СОШы будут оснащены камерами, чтобы, если еще раз, не дай Бог, конечно, произойдет нечто подобное, мы сразу могли выявить виновника происшествия.

Эти два решения были приняты задолго до сегодняшнего дня - еще в декабре 2017-го, когда депутаты горсовета голосовали за бюджет нынешнего года.

Третье. Почему это произошло? Потому что страна наводнена незарегистрированным оружием. Люди бояться ходить по улицам, они не чувствуют себя в безопасности, даже не смотря на то, что полиция - "реформирована". Взрослые покупают газовые баллончики, чтоб хоть как-то защититься от беспредела и полного отсутствия правопорядка. Их дети потом находят эти баллончики дома и тянут в школу - чаще из озорства и интереса, и вряд ли со злым умыслом. Как результат - почти каждую неделю мы имеем подобные случаи в разных городах страны.

Это проблема не школ. Это проблема отсутствия правопорядка на улицах даже мирных городов. Это глобальная проблема. Надеюсь, оснащение харьковских школ видео-наблюдением поможет ее решать хотя бы локально", - написал Кернес.

Фото: facebook.com/gennadykernes

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции назвали предварительную версию, кто и почему распылил газ в харьковской школе.