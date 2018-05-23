В США новый сканадал связанный с домогательствами. Знаменитого музыканта Роберта Сильвестра Келли, более известного как R.Kelly, обвинили в сексуальном насилии. R.Kelly знаменитый музыкант в стиле ритм-н-блюз, певец, поэт-песенник и продюсер. Он обладатель трех премий "Грэмми".

О новом скандале сообщает CNN.

Иск против певца в суд Манхэттена подала 20-летняя Фейт Роджерс. Девушка обвиняет R.Kelly в сексуальном насилии и домогательствах.

Фейт Роджерс утверждает, что R.Kelly склонял ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Она также заявила, что певец якобы заразил ее венерическим заболеванием.

При этом представители музыканта пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что стало известно имя актрисы, обвинившей Люка Бессона в изнасиловании.

Также мы рассказывали, что жена продюсера Вайнштейна заявила, что ничего не знала о его домогательствах к актрисам.