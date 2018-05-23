В CША, в городе Панама-сити (штат Флорида) произошла очередная трагедия. Здесь мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице, а когда на место ЧП прибыла полиция развязал настоящий бой с силовиками.

Об этом сообщает канал WCTV.

На место ЧП прибыли усиленные патрули полиции, включая спецназ и взрывотехников. Прошла эвакуация школы и предприятия, которые находятся недалеко от места происшествия.

"Стрелок забаррикадировался в квартире и начал обстреливать улицу с помощью винтовки. Свидетели рассказали, что слышали не меньше 50 выстрелов, а перестрелка с полицией длилась около часа", - уверяют очевидцы трагедии.

В итоге один человек был ранен, а самого стрелка полиция нашла мертвым. Им оказался 49-летний Кевин Роберт Холройд. Что его толкнуло на экстраординарный, поступок пока выясняется.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на выпускном произошла стрельба, есть погибший.

Также мы рассказывали, что в Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе, погибли восемь человек.