Специалисты Китайского национального космического управления запустили спутник Queqiao, предназначенный для ретрансляции сигналов автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4".

Эта станция отправится на Луну в конце 2018 года и станет первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне естественного спутника Земли.

Об этом сообщает NASASpaceFlight.

Китайская лунная программа состоит из нескольких этапов, первый из которых проводился с помощью спутников, исследующих поверхность Луны, а второй подразумевает ее исследование с помощью посадочных аппаратов. В 2013 году Китайское национальное космическое управление уже запустило к спутнику Земли аппарат "Чанъэ-3", состоящий из посадочного модуля и лунохода. После этой миссии Китай начал готовить новую отправку посадочного аппарата на Луну. Она будет отличаться не только от "Чанъэ-3", но и от всех других аппаратов, совершавших мягкую посадку на лунную поверхность - "Чанъэ-4" должен стать первым аппаратом, севшим на обратную сторону Луны.

Обратная сторона Луны и место посадки аппарата, являющегося самым большим кратером на Луне, представляют большой интерес для ученых и проблему для инженеров. Дело в том, что аппарат, работающей на обратной стороне не может передавать сигналы на Землю. Именно поэтому за несколько месяцев до старта основной миссии "Чанъэ-4" к Луне отправился спутник-ретранслятор Queqiao. 21 мая в 00:25 по московскому времени ракета «Чанчжэн-4C» с аппаратом стартовала с космодрома Сичан. Аппарат будет работать возле точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна — она располагается на прямой, соединяющей оба тела, за Луной.

Точки Лангранжа, фото: EnEdC / Wikimedia Commons

После прибытия к Луне Queqiao будет находиться не непосредственно в точке Лагранжа, а выйдет на гало-орбиту — будет вращаться вокруг нее:

Гало-орбита аппарат вокруг точки L2, фото NAOC/CAS, nplus1.ru

Кроме своей основной миссии по ретрансляции сигналов Queqiao будет проводить собственную научную программу с помощью инструмента Netherlands-China Low-Frequency Explorer, который будет регистрировать низкочастотное радиоизлучение из ранней Вселенной, позволяющее изучить ее структуру. Также помимо Queqiao ракета отправила к Луне два идентичных микроспутника Longjiang-1 и Longjiang-2 массой по 45 килограммов. Они будут проводить астрономические измерения в сверхдлинноволновом диапазоне. Луна будет играть для них роль щита, защищающего от излучения с Земли, мешающего измерениям.

Основная миссия "Чанъэ-4" отправится к Луне в конце 2018 года. Как и "Чанъэ-3" она будет состоять из посадочного модуля и лунохода.

Как сообщала "Страна", Китай успешно запустил "Сорочий мост" для исследования темной стороны Луны.

В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) заявили, что аппарат будет использоваться для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-4" при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны.

Напомним, что в центре Киева прошел марш за науку.