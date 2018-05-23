Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник, ожидаемо обновив максимум с ноября 2014 года.

Инвесторов беспокоит будущее поставок из Ирана и Венесуэлы на фоне перспектив введения США санкций в отношении этих двух стран, сообщает MarketWatch.

Также внимание рынка сосредоточено на данных Американского института нефти (API) об изменении резервов топлива в стране на прошлой неделе, которые будут опубликованы позднее во вторник.

Между тем сырьевой экономист Capital Economics Томас Пью полагает, что цены выше $80 за баррель усиливают риск ослабления мирового спроса на нефть в следующем году, сообщает Dow Jones.

"Если нефтяные котировки останутся около текущих уровней или поднимутся еще выше, рост потребления может существенно замедлиться в 2019 году", - полагает он.

По его оценкам, повышение стоимости нефти на 20% (что произошло с начала текущего года) может вызвать снижение спроса в промышленно развитых странах на 1 млн баррелей в сутки. Соответственно уменьшение потребления станет "еще одной причиной полагать, что цены не будут оставаться такими высокими в течение долгого времени", заявил Т.Пью.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 МСК подорожали на $1,09 (1,38%) - до $80,32 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились на $0,4 (0,55%) - до $72,64 за баррель.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост государства. Американские власти посчитали, что выборы в Венесуэле не были "ни свободными, ни справедливыми".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении запрета для американцев на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.

Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Венесуэле в апреле упала на 50 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца и составляла 1,42 млн б/с. По оценке Joint Organization Data Initiative (JODI), в марте производство снизилось до 1,509 млн б/с нефти по сравнению с 2,241 млн б/с за тот же месяц прошлого года.

Кроме того, в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что страна введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал он.

По прогнозам аналитиков, поставки нефти из Ирана могут сократиться на величину от 400 тыс. до 1 млн баррелей в сутки, сообщает Dow Jones. В настоящее время страна экспортирует около 2,4 млн б/с.

Ранее "Страна" сообщала, что на украинских АЗС резко выросли цены на бензин, а также о том, что нефть продолжает дорожать на фоне кризиса в Корее и на Ближнем Востоке.