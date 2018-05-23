Пользователи Рунета прощаются с поэтом, который придумал стихи в жанре "пирожки"
В среду 23 мая 2018 в Санкт-Петербурге состоится прощание с создателем одного из популярнейших в Рунете жанров микропоэзии "пирожков" Владиславом Кунгуровым.
Он умер на прошлой неделе в возрасте 46 лет. Журналисты ВВС разбирают, как жанр четверостиший, который он придумал, повлиял на русскоязычный сегмент Интернета.
"что ж уходи прощай дружище
ты нас отменно веселил
ошибся ты мы не забудем
упрямо будем хохотать", - сочинила на смерть гуру стих подписчица "Пирожков +" в соцсети "ВКонтакте" Наталья Трубецкая.
В этой соцсети особенно видно, каким значимым явлением были "пирожки" для российской онлайн-культуры - у паблика более полумиллиона подписчиков.
Стихи "пирожки" появились на свет в 2003 году на личной странице Владислава Кунгурова на сайте stih.ru, где он публиковал свои вирши под псевдонимом al cogol.
Первый из них выглядел так:
***
когда играют кастаньеты
когда звучит пожарный гонг
идут по улице солдаты
их ружья тёплые как соль
***
"Пирожок" представляет собой четверостишие без рифмы, написанное четырехстопным ямбом, зачастую с абсурдным нелогичным концом. При публикации стихов традиционно не используются заглавные буквы и знаки препинания.
Считается, что термин "пирожки" приклеился к этим стихотворениям, поскольку они легко "выпекались".
Владислав Кунгуров называл своё творение "русским хокку", однако в отличие от классической японской поэзии, его вирши состоят из четырёх строчек.
***
есть рыба меч есть рыба сабля
есть рыбы молот и пила
а почему нет рыбы дружба
и рыб улыбка и любовь
Журналисты спросили, насколько жанр "пирожков" повлиял на русскую поэзию и Рунет российских поэтов и филологов.
Денис Ларионов, поэт, критик, лауреат премии "Московский счёт":
Стишки-пирожки никак не повлияли и не могли повлиять на меня: я занимаюсь совсем другими вещами. Не могли они повлиять и на новейшую русскую поэзию в целом, для которой подобное соединение стилистической простоты и наивной обывательской мудрости давно в прошлом (вспомним хотя бы автора "садистских стишков" Олега Григорьева, не говоря уж о Козьме Пруткове).
Думаю, что "пирожки" не про поэзию, они про общение.
Кажется, это хорошо понимал и сам Владислав Кунгуров, один из сборников которого называется "Не поэзия".
Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, профессор ВШЭ, колумнист:
Любое слово было бы выражением суетности, потому что тот, кто оценивает жанр, высказывается как бы и о личности его создателя. А ведь жанр - из разряда легких, хохмаческих, нарочито не подцензурных, которые всегда были популярны в России и СССР - от частушек (отчасти народных, отчасти авторских) до так называемых "дацзыбао" раннего Игоря Губермана.
С появлением интернета разновидности этого жанра - короткого шуточного стихотворения (с претензией или без претензии на глубину) - широко распространились, и, конечно, все они как-то окрашивают художественную жизнь.
Увы, теперь - без Владислава Кунгурова.
Кирилл Корчагин, поэт, лауреат премии Андрея Белого, критик:
Мне не известен ни один профессиональный - я подчёркиваю это слово - поэт, на которого он бы повлиял.
Этот жанр хорош для веселого и необязательного общения - в этом смысле он разнообразит ландшафт интернета и социальных сетей, но таких образцов жанра, которые можно было бы назвать хорошей поэзией, открывающей новые горизонты мира, нет.
Хотя возможно когда-нибудь поэты смогут использовать этот жанр и сам по себе.
Как сообщала "Страна", Кабмин увеличил премии для литераторов и журналистов до 20 тыс гривен.
Премия им. Максима Рыльского писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов языками народов мира увеличена с 10 тыс. до 20 тыс. гривен.
Отметим, что "поэт Майдана" раскаялась за 2014 год и попросила прощения.