Французские ученые, анализировали фрагменты челюстей и черепной крышки из советских архивов, предположительно принадлежащих Адольфу Гитлеру, и подтвердили его смерть в 1945 году.

По мнению ученых, фрагменты настоящие, а сравнение костей с рентгеновскими снимками позволяет сделать вывод, что по крайней мере челюсти действительно являются останками Гитлера.

Как заключают авторы статьи в European Journal of Internal Medicine, опубликованной в виде письма редактору, Гитлер действительно погиб в 1945 году.

Таким образом любые конспирологические теории о его побеге из окруженного советскими войсками Берлина - можно считать несостоятельными.

По официальной версии Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в бункере Гитлера в Берлине. После этого тела были кремированы. Через короткое время обгоревшие останки, включавшие фрагменты челюстей, были обнаружены советскими солдатами, и 8 мая 1945 года была проведена аутопсия для установления принадлежности костей.

Фрагменты челюстей с зубами были однозначно опознаны зубным техником и помощницей дантиста Гитлера как принадлежащие фюреру. В мае 1946 года дополнительная экспедиция обнаружила на старом месте захоронения фрагмент черепа с пулевым ранением. Большинство останков предположительно было уничтожено в 1970 году, кроме упомянутых челюстей и фрагмента черепа — они оказались в архиве КГБ и Государственном архиве СССР соответственно.

В 2017 году французские ученые под руководством известного судебного эксперта Филиппа Шарле (Philippe Сharlier) получили доступ к костям и провели первое независимое исследование останков, которое было опубликовано только сейчас.

По описанию ученых, первый образец представляет собой фрагмент свода черепа, включающий затылочную и теменные кости, с двумя отверстиями. Одно из отверстий пулевое — таким образом, причиной смерти могло быть огнестрельное ранение. Второе отверстие в черепе появилось скорее всего уже после смерти. Морфологический анализ установил, что череп принадлежал человеку от 45 до 75 лет, однако более точный возраст, как и пол человека, установить оказалось невозможно из-за плохой сохранности кости.

Фрагменты челюстей Адольфа Гитлера из архива ФСБ, фото: P. Charlier et al / European Journal of Internal Medicine 2018

Второй образец, точнее, группа образцов из архива ФСБ (бывшего архива КГБ), представляет собой фрагмент верхней и три фрагмента нижней челюсти с зубами и коронками. Исследователи провели визуальное исследование костей и зубов под бинокуляром, элементный анализ костей и анализ поверхности зубов при помощи электронной микроскопии. Кроме того, в распоряжении экспертов оказались рентгеновские снимки головы, сделанные Гитлером в 1944 году, которые ранее хранились в США. Как видно на снимках, у него сохранилось только четыре целых собственных зуба (нижние резцы). Оказавшиеся у ученых фрагменты челюстей действительно содержали целые нижние резцы, а почти все остальные зубы были с металлическими коронками.

Рентгеновские снимки Адольфа Гитлера, сделанные в 1944 году, фото: P. Charlier et al / European Journal of Internal Medicine 2018

По официальному заключению советских экспертов, самоубийство было совершено путем отравления цианидом, однако согласно некоторым источникам, Гитлер выстрелил себе в голову.

Элементный анализ эмали не выявил ионов тяжелых металлов, в том числе свинца, которые могли бы присутствовать в образцах, если бы человек пустил себе пулю в рот, как, предположительно, сделал Гитлер.

Следов пороха на зубах тоже не было обнаружено. Зато на коронках и на эмали эксперты обнаружили синие пятна, которые могли появиться в результате химической реакции с цианидом.

Фрагмент черепа с пулевым отверстием, тем не менее, предполагает, что самоубийство могло быть совершено и путем выстрела в голову, например, со стороны подбородка. Однако принадлежность черепных костей надежно не установлена, и в ближайшее время ученые планируют провести ДНК-анализ, чтобы проверить, принадлежали ли зубы и черепные кости одному и тому же человеку.

Независимая экспертиза, таким образом, не смогла установить, каким способом было совершено самоубийство. Однако авторы статьи считают, что их анализ вкупе с историческими свидетельствами позволяет надежно установить, что фрагменты челюстей являются останками Адольфа Гитлера, который погиб в 1945 году. Популярные альтернативные гипотезы насчет бегства в Южную Америку и так далее, таким образом, несостоятельны.

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