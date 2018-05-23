В штате Керала, который расположен на юго-западе Индии, сразу девять человек погибли, заразившись новым вирусом Нипах. От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, еще нет вакцин и почти 70% заболевших умирают.

Анализы подтвердили наличие вируса Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Министр здоровья штата Керала Раджив Седанандан рассказал ВВС, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

"Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти, - объяснил он. - Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии".

Природные переносчики вируса - летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.

Нипах - недавно обнаруженная инфекция, которая передается человеку от животных. Переносчики вируса - крылановые. Это млекопитающие, которых называют летучими лисицами.

Впервые инфекция была зарегистрирована в 1999 году, тогда заразились фермеры в Малайзии и Сингапуре, разводившие свиней.

Тогда сообщалось о 300 заболевших, больше 100 человек погибли. Чтобы остановить эпидемию, пришлось усыпить больше миллиона свиней. Это сильно ударило по экономике Малайзии.

Чтобы избежать болезни, достаточно было не контактировать с больными свиньями и крылановыми, а также не пить сырой пальмовый сок.

Симптомы болезни - жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.

Ранее "Страна" сообщала, что доктор, который работал с вирусами Эбола и Зика, ушел на больничный и не вернулся, а также о том, что на турецком курорте вирус Коксаки подхватили украинцы, которые могут привезти инфекцию в Киев.