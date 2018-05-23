Компания SpaceX вывела в космос спутники GRACE-FO, задача которых - картографирование гравитационного поля Земли. Они будут летать по одной орбите и, измеряя расстояние между собой, вычислять распределение массы по планете. Основная нагрузка запуска ракеты-носителя Falcon 9 - пять спутников связи Iridium NEXT.

Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX, передает N+1.

Первая пара спутников GRACE была запущена на 500-километровую орбиту в 2002 году. Спутники находились на одной орбите, но на расстоянии 220 километров друг от друга. Задача спутников заключалась в измерении распределения массы по планете. Для этого они с помощью микроволновых излучателей постоянно вычисляли расстояние между собой с точностью до десяти микрометров. Поскольку на Земле под орбитой спутника находятся разные объекты, например, горы и ледники, они оказывают небольшое влияние на его скорость. В результате, при пролете над областями с большой массой и гравитационным притяжением первый спутник сначала немного ускоряется и отрывается от второго, а после этого наоборот тормозит. Эти изменения достаточны, чтобы составить точную гравитационную карту планеты.

Спутники предоставляли ученым данные в течение более 15 лет и позволили отслеживать многие глобальные процессы на Земле, например, таяние ледников в Арктике. Но в конце 2017 года миссию пришлось завершить из-за технических проблем одного из спутников. Теперь на смену первым GRACE в космос отправилась новая миссия GRACE-FO. В целом конструкция и задачи спутников остались прежними, хотя в них и появился новый инструмент. Помимо микроволновой системы измерения расстояния между аппаратами на спутниках установлены лазерные интерферометры, которые позволят повысить точность отслеживания расстояния в десять раз.

Принцип работы спутников, фото: nplus1.ru

Видео: youtube.com/SpaceX

Как сообщала "Страна", SpaceX в последний момент отменила запуск спутника на мысе Канаверал. Сработала автоматическая отмена.

Напомним, что Илон Маск показал, как будет выглядеть Crew Dragon 2 - новый пилотируемый корабль от SpaceX.