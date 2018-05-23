Суд заключил под стражу без альтернативы внесения залога сроком на 60 суток водителю рейсового автобуса, сбившего двух девочек в Борисполе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“Подозреваемый совершил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП 10-летняя девочка умерла, а другая девочка 2008 года рождения попала в больницу. По ходатайству Бориспольской местной прокуратуры водителю рейсового автобуса, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога", - говорится в опубликованном сообщении.

Автомобиль был помещен на штрафплощадку и на него также был наложен арест.

Досудебное расследование продолжается, проводится неотложный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.

20 мая в г. Борисполь Киевской области две девочки на роликах попали под колеса автобуса. Один ребенок скончался сразу, вторую девочку в тяжелом состоянии госпитализировали.

Фото: facebook.com/Прокуратура Київської області

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