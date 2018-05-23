Жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова, которая в 2017 году дозвонилась на "прямую линию" президента Владимира Путина с жалобами на плохое состояние медицины в своем городе - умерла от рака в Москве.

"Даши Стариковой не стало. К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром", - сообщил агентству РИА Новости глава администрации Апатитов Николай Бова.

24-летняя девушка обратилась к Путину в ходе "прямой линии" 15 июня 2017 года. Она рассказала, что местные врачи слишком долго не могли диагностировать ей онкологическое заболевание и вместо этого лечили от остеохондроза. Во время своего обращения Дарья не смогла сдержать слез.

Девушка также пожаловалась на то, что в Апатитах закрыли роддом и ряд отделений местной больницы, и рассказала, что местным жителям приходится ездить на лечение в соседний Кировск или в Мурманск, но часто "скорая" не успевает довезти туда людей.

Путин в ответ сказал, что похожий случай произошел с его отцом, которому врачи тоже поставили неверный диагноз.

В тот же день Дарью положили в реанимационное отделение больницы Кировска. Затем ее отправили в Мурманскую областную больницу, а после этого спецбортом МЧС перевезли в Московскую онкологическую клинику имени Герцена.

Вскоре после "прямой линии" Следственный комитет России возбудил уголовное дело о некачественно оказанных медицинских услугах, а в СМИ появилась информация, что главврач больницы, где девушке поставили неправильный диагноз, уволился.

В декабре 2017 года глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн сообщал, что опухоль удалось полностью удалить в результате сложной операции и курсов химиотерапии.

Каприн также отмечал, что в лечении пациентки принимали участие как специалисты из ведущих российских медицинских центров, так и медики из Южной Кореи и Австрии.

Сама Дарья говорила журналистам, что после курса лечения в московской клинике чувствует себя прекрасно, а Новый год она встречала уже у себя дома.

В СМИ и соцсетях выздоровление девушки называли настоящим чудом, однако вскоре ее состояние вновь начало ухудшаться и ей пришлось вернуться на лечение в Москву, где врачи уже не смогли ей помочь.

Как сообщала "Страна", во вторник, 22 мая, около 13:00 на Кафедральной площади во Львове умер турист из Польши. Мужчине внезапно стало плохо, а работники скорой помощи прибыли через 20 минут и уже не смогли его спасти.

Напомним, что НАБУ передало в СМИ видеозапись того, как исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой.

За это ее просили поспособствовать предоставлению необходимого медицинского оборудования для больницы города Вишневого Киевской области.