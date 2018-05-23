Жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова, которая в 2017 году дозвонилась на "прямую линию" президента Владимира Путина с жалобами на плохое состояние медицины в своем городе - умерла от рака в Москве.

"Даши Стариковой не стало. К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром", - сообщил агентству РИА Новости глава администрации Апатитов Николай Бова. 

24-летняя девушка обратилась к Путину в ходе "прямой линии" 15 июня 2017 года. Она рассказала, что местные врачи слишком долго не могли диагностировать ей онкологическое заболевание и вместо этого лечили от остеохондроза. Во время своего обращения Дарья не смогла сдержать слез.

Девушка также пожаловалась на то, что в Апатитах закрыли роддом и ряд отделений местной больницы, и рассказала, что местным жителям приходится ездить на лечение в соседний Кировск или в Мурманск, но часто "скорая" не успевает довезти туда людей.

Путин в ответ сказал, что похожий случай произошел с его отцом, которому врачи тоже поставили неверный диагноз.

В тот же день Дарью положили в реанимационное отделение больницы Кировска. Затем ее отправили в Мурманскую областную больницу, а после этого спецбортом МЧС перевезли в Московскую онкологическую клинику имени Герцена.

Вскоре после "прямой линии" Следственный комитет России возбудил уголовное дело о некачественно оказанных медицинских услугах, а в СМИ появилась информация, что главврач больницы, где девушке поставили неправильный диагноз, уволился.

В декабре 2017 года глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн сообщал, что опухоль удалось полностью удалить в результате сложной операции и курсов химиотерапии.

Каприн также отмечал, что в лечении пациентки принимали участие как специалисты из ведущих российских медицинских центров, так и медики из Южной Кореи и Австрии.

Сама Дарья говорила журналистам, что после курса лечения в московской клинике чувствует себя прекрасно, а Новый год она встречала уже у себя дома.

В СМИ и соцсетях выздоровление девушки называли настоящим чудом, однако вскоре ее состояние вновь начало ухудшаться и ей пришлось вернуться на лечение в Москву, где врачи уже не смогли ей помочь.

Как сообщала "Страна", во вторник, 22 мая, около 13:00 на Кафедральной площади во Львове умер турист из Польши. Мужчине внезапно стало плохо, а работники скорой помощи прибыли через 20 минут и уже не смогли его спасти.

Напомним, что НАБУ передало в СМИ видеозапись того, как исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой.

За это ее просили поспособствовать предоставлению необходимого медицинского оборудования для больницы города Вишневого Киевской области.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!