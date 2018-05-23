Распыление газа в специализированной харьковской школе №3 связано с попыткой сорвать учебный процесс.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, передает корреспондент Укринформа.

"По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучение иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется", - отметила Калмыкова.

По ее словам, все школьники отпущены по домам, а завтра занятия начнутся в обычном режиме.

Как говорит директор школы №3 Валентина Космина, такой случай зафиксирован здесь впервые.

"На момент ЧП в школе находилось полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа к школе, у нас есть охранник", - уточнила она.

22 мая около 12:00 неизвестный распылил на втором этаже баллончик с газом. За медпомощью обратились 37 учеников, из которых 26 были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу №1 и уже отпущены по домам.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) с санкцией до 5 лет ограничения свободы.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в школе распылили газ из индивидуального баллончика.

Как сообщала "Страна", Минобразования рекомендует усилить охрану учебных заведений. Письмо с рекомендациями было направлено в департаменты, управления образования областных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

Напомним, что в Украине стартовало ВНО. Что нужно знать о нем.